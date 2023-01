Fiumicino | al via le iscrizioni alle scuole delle infanzia comunali | come fare domanda

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)– Dal 9 al 30 gennaio 2023 sono aperte ledell’per l’anno scolastico 2023/2024. Potranno iscriversi le bambine e i bambini residenti nel Comune dio che hanno almeno un genitore che lavora sul territorio comunale. Per l’anno scolastico 2023/2024 saranno disponibili 50 posti in più per il tempo pieno e 16 posti per l’antimeridiano, distribuiti in tutte ledell’Lapuò essere presentata per bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023 oppure entro il 31 gennaio 2024, purché non usino più il pannolino. E’ necessario, inoltre, presentare ...