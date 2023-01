Firenze riavrà il suo Porto | lavori per ripristinare i resti leopoldini del Lungarno del Pignone

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nel Settecento vi attraccavano imbarcazioni cariche di carbone che serviva ad alimentare il vicino gasometro. Poi è stato lentamente dimenticato e le piene del fiume l’hanno interrato. Nei primi anni 2000, durante idi scavo per la realizzazione della passerella della linea 1 della tramvia in piazza Paolo Uccello, l’anticofluviale leopoldino è stato ritrovato quasi intatto. Adesso, dopo un lungo stop, partiranno idi ripristino del manufatto storico, insieme a tutta la risistemazione della sponda sinistra dell’Arno deldel. Il progetto, dal valore di 4,5 milioni di euro, è stato approvato su proposta dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio. “Una porzione diche attende da molto tempo il completamento della sua riqualificazione – ha ...

