Firenze | i cani uccisi all’Isolotto sono 6 Quartiere in rivolta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una morte atroce per le bestiole: spasmi ed attacchi epilettici, molto probabilmente causati da un’intossicazione. Si attende l'esito dell’autopsia per fare chiarezza sull'effettiva causa della morte. L'articolo proviene daPost.

...chimica ipotizzata come vettore degli avvelenamenti dinel giardino di San Bartolo a Cintoia . A inquadrarla è Franco Corrias, veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale a. ...... "È stato gettato del veleno nel parco! Attenti ae bambini!", "Pericolo avvelenamento". Sono fra le scritte che tappezzano il giardino di San Bartolo a Cintoia di. Uno sciame di ... Il giallo dei cinque cani morti a Firenze dopo la passeggiata ai giardini: ipotesi stricnina a S.Bartolo a Ci… Una morte atroce per le bestiole: spasmi ed attacchi epilettici, molto probabilmente causati da un'intossicazione. Si attende l'esito dell'autopsia per fare chiarezza sull'effettiva causa della morte.