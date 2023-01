Fiorentina-Monza | super gol Cabral a sbloccare la partita VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Arthurfirma un gol spettacolare peril risultato di, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. L’attaccante brasiliano, lanciato da Martinez Quarta, vince il duello in velocità contro Caldirola e da posizione defilata scarica in rete un destro poderoso, battendo Di Gregorio. Una rete importante per indirizzare già al 19? laal Franchi, al ritorno del massimo campionato italiano dopo la sosta per i Mondiali. Ecco quindi ildel gol di. SportFace.