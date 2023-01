Fiorentina-Monza | Palladino | “Primo tempo negativo responsabilità mia | poi migliorati”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Nelnon abbiamo fatto benissimo e non siamo stati aggressivi. Mi assumo laperché è stato anche demerito mio, ho messo in difficoltà la squadra e quindi voglio ringraziare quelli che nelhanno dato tutto. Nel secondoho dovuto fare dei cambi ed è andata meglio: abbiamo sfruttato di più l’ampiezza e abbiamo osato di più. Dobbiamo essere bravi sempre e comunque, mi piace questa mentalità che hanno avuto oggi i ragazzi venendo a Firenze e facendo una partita con questo grande coraggio e tante palle gol”. Così Raffaelecommenta il pareggio del suonella trasferta contro la, per 1-1. A Cabral ha risposto Carlos Augusto nel secondo: “È tutto ...

