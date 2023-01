Fiorentina Monza LIVE 1-1 | arriva il pari del Monza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Allo Stadio Franchi, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Franchi va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allo Stadio Franchi, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Franchi va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...... Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 31; Lazio*, Roma* e Inter 30; Atalanta* 28; Udinese 24; Torino* 22;e Bologna* 19; Lecce* 18; Salernitana* ed Empoli 17;e Sassuolo* 16; Spezia* ...FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Igor, Quarta, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano. A disposizione: Cerofolini ...18' - GOOOOOOLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!! CAAABRAAAAALLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meravigliosa rete del centravanti brasiliano che, cercato in verticale, ...