Fiorentina-Monza | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ecco ledi, match valido per la 16a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18 e 30 allo stadio Artemio Franchi. Lasi trova al decimo posto della classifica con 19 punti. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo la qualificazione alla Conference League della scorsa stagione, punta a riconfermarsi anche quest’anno. Il tecnico schiera i suoi con il modulo 4-2-3-1. Cabral vince il ballottaggio in attacco con Jovic. Sulla trequarti invece gioca Barak preferito a Bonaventura. Il, con 16 punti all’attivo, si trova al 14o posto in Serie A. La squadra lombarda, dopo un inizio difficile, ha ripreso la marcia per centrare una salvezza tranquilla. Il tecnico Raffaele Palladino schiera la squadra con il 3-4-2-1, con Dany Mota come unica ...