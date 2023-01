Fiorentina-Monza | le formazioni ufficiali | c'è un esordio in A! Fuori Jovic e Milenkovic | ok Mota

Figlio d'arte, in uscita dal, piace molto ai campani. L'alternativa sarebbe il ritorno di ... Sul capitolo rinnovi, tutto ok tra Bonaventura e la, mentre l' Inter ha presentato una ...SALERNITANA - MILAN 1 - 2 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO ore 16.30 ROMA - BOLOGNA CREMONESE - JUVENTUS ore 18.30...La partita Fiorentina - Monza di Mercoledì 4 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 16° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizi ...Tante novità nella prima Fiorentina del 2023. Italiano sorprende tutti con Bianco, Saponara e Cabral in campo dal primo minuto. In difesa Igor preferito a Milenkovic. La squadra di Palladino si presen ...