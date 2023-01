Fiorentina | Italiano | «Riprendiamo sull’onda delle ultime prestazioni»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le parole del tecnico della, su Bianco titolare: «ha una bella occasione per mettersi in mostra» Vincenzoha parlato a Sky Sport prima del match contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico dellaRIPRESA – «Bisogna riprendereottimeprima dello stop, vogliamo riprendere il filo del discorso con quei risultati che ci hanno permesso di risalire. Abbiamo una chance da sfruttare, sembra di essere alla prima giornata di campionato e dobbiamo subito riattaccare la spina». BIANCO TITOLARE – «Stiamo tutti bene e questo è importante, quando tutti stanno bene ci sono difficoltà di scelte ma questo è un bene. Ora l’esordio di Bianco in campionato, ha una bella occasione per mettersi in mostra. Mi ...

Viola News

Le parole del tecnico della, su Bianco titolare: "ha una bella occasione per mettersi in mostra" Vincenzoha parlato a Sky Sport prima del match contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico ...Commenta per primo Così il tecnico della, Vincenzo, a Sky prima della partita contro il Monza: 'Bisogna riprendere sull'onda delle ottime prestazioni prima dello stop, vogliamo riprendere il filo del discorso con quei ... Italiano: “Mandragora out, Nico a breve in gruppo. Amrabat lo voglio al 100%” Torna in campo la Serie A dopo la sosta per i Mondiali: i biancorossi di mister Palladino fanno visita alla Fiorentina di Italiano.Gli strascichi del periodo legato alla pandemia Covid sono ancora tutt'oggi evidenti nel mondo del calcio, soprattutto in Italia. Come riportato da Calcio ... e Lazio (-25,8). Solo Fiorentina (+6,7) e ...