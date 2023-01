Viola News

...tecnico della, è soddisfatto a metà dopo il pari casalingo contro il Monza (1 - 1): 'Anche i brianzoli hanno sbagliato delle occasioni, la partita è stata bellissima nel complesso....È 1 - 1 trae Monza. A partire forte è la squadra di casa che nella prima frazione di gioco non solo trova il bellissimo gol firmatoal 19', ma anche una corsa più fluida ed una buona veemenza. ... Cabral, possibile addio in tempi brevi: le proposte ci sono Italiano ha sorpreso tutti con Cabral centravanti. Arthur, gran gol e rivincita personale. Poi però certi cambi sono arrivati in ritardo e la squadra ha perso lucidità ...La Fiorentina inaugura ufficialmente il suo 2023 con un pareggio per 1-1 sul Monza di Raffaele Palladino. Il tecnico dei Viola, Vincenzo Italiano, ha dato un'analisi del match in conferenza stampa. "P ...