Fiorentina | buon inizio e qualità persa per strada - Sport - Calcio - lanazione it

Italiano ha sorpreso tutti con Cabral centravanti. Arthur, gran gol e rivincita personale. Poi però certi cambi sono arrivati in ritardo e la squadra ha perso ...Commenta per primo- Monza: 1 - 1 Terracciano 6 : Prestazione tutto sommata quella del numero 1 gigliato. ... Il terzino propone uncalcio nel primo tempo, dimostrandosi un uomo in più ... Fiorentina: buon inizio e qualità persa per strada Italiano ha sorpreso tutti con Cabral centravanti. Arthur, gran gol e rivincita personale. Poi però certi cambi sono arrivati in ritardo e la squadra ha perso lucidità ...Finisce 1-1 al Franchi la sfida tra Fiorentina e Monza per la 16esima giornata della Serie A. Reti tutte a tinte verdeoro, con il vantaggio dei padroni di casa a firma di Cabral (19’) e il pareggio br ...