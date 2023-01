Fiordelisi spiega perché ha chiamato ‘pistolino’ Edoardo | “Com’è davvero”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Durante la puntata di lunedì scorso del GF Vip Antonellariferendosi aDonnamaria ha usato in almeno due occasioni la parola. Quando Afonso ha chiestozioni, la dottoressa in confessionale ha detto: “Oriana si è buttata su di lui vero il pistolino, dico il pistolinoera piccolo“. Ieri notte laè tornata sull’argomento: “Ho detto pistolinoin quel momento era piccolo, era un piccolo pistolino. Forsec’era lei accanto a te. Altrimenti avrei detto che hai un pistolone! Che poi ne parlava anche Pierpaolo in studio hai sentito? Si è fatto la scritta pistolino!”l’ha presa con filosofia e si è fatto una risata: “Ah quindi era ‘ino’ero con ...

Fanpage.it

... 'Lei ha bisogno di uno psichiatra' GFVip, il padre di Antonellaprende una posizione ... È diventato virale tramite alcuni video su TikTok in cui siil complicato ma intuitivo ...Leggi anche > Gf Vip, Stefanofurioso dopo la polemica sulla figlia: 'Parla chi è ... Poi peroche la cara zia, grande amica di sua nonna non è stata bene: 'Chi ha sofferto questa cosa ... Gianluca Benincasa concorrente al GFVip, l'ex di Antonella ... Nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi, per difendersi dalle accuse dei suoi coinquilini, ha detto "Andate da uno psicologo quando uscite da qua... Io non ho bisogno, non ci sono ...Il Capodanno di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è stato il giorno in cui i Donnalisi hanno raggiunto l'apice dei loro litigi e chiuso la loro storia d'amore. Anche durante ...