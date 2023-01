FINTA EMAIL | Avviso di sicurezza dal Banco BPM

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) attenti a questadi phishingIn queste ore stanno giungendoci nuove segnalazioni in merito ad unacon oggetto : “di”. Si tratta di phishing e contiene un pericoloso link fraudolento. Eliminare subito lae non accedere al sito indicato. Ecco il testo completo : ———————– Gentile Cliente, Seguendo i nostri valori e gli sforzi costanti per migliorare la, il nostro dipartimento tecnico esegue aggiornamenti diprogrammati per migli orare la qualità dei servizi bancari oltre alladella nostra piattaforma online. Per favore, per continuare a fornire correttamente tutti i servizi, abbiamo bisogno del tuo consenso. Fare clic sul pulsante in basso e seguire le istruzioni.Clicca qui qui il link ...

WIRED Italia

Un ingegnere che ha fatto tutta la gavetta nel Pd, ma a cui il Pd non risponde manco per. Nel ... 'L'Austerità è una follia, dicono i Nobels Prize ma la Troika non ascolta o fadi non ...Bardi e Fanelli non possono più fardi nulla, in gioco c'è la salute dei cittadini, non il ... Redazione 02/01/2023 3 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Telegram Share viaStampa Agenzia delle entrate, la finta email che nasconde un trojan Volevano girare un cortometraggio ma sono finiti nei guai. Cinque ragazzi ternani, fra i 19 e i 20 anni, sono stati denunciati per avere inscenato una rapina allinterno di un centro commerciale. È su ...Ogni mese, con una certa costanza, ci vengono segnalate truffe e raggiri che hanno come scopo quello di estorcere denaro e dati sensibili agli utenti.