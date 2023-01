Festival di Sanremo 2023 | colpaccio Amadeus | dopo Ferragni altro grande nome

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Chiarae Francesca Fagnani, potrebbe piazzare altri due grandi colpi per la co-conduzione. Al suo fianco, ricordiamo, ci sarà anche il cantante Gianni Morandi. Ecco le ultime news. Il direttore artistico e conduttore deldipunta ad un cast stellare: ecco chi potrebbe arrivare sul palco del Teatro Ariston.colpo diper ildi(Ilovetrading.it)Ci avviciniamo a grandi passi all’attesissimodi, che si terrà al Teatro Ariston, in diretta in prima serata su Rai Uno, dal 7 all’11 febbraio. Ancora una volta, per la quarta consecutiva, ...