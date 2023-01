Federico Fashion Style | finalmente la sua verità | “Voglio essere trasparente”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)è stato a lungo al centro delle polemiche. I gossip lo accusavano di avere una doppia vita e delle relazioni parallele al suo matrimonio. Dopo tantissimo scalpore, il famoso parrucchiere ha deciso di parlare un po’ più chiaro ai suoi fan e lo ha fatto tramite i suoi social.vuole raccontare tutto: ha mandato venti diffide Come promesso eccomi qui per dedicarmi un po’ a voi. Io ho passato un primo dell’anno al top con la compagnia giusta. Ero anche con la mia piccola. Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho deciso. Sono felice e sto molto bene. Mi chiedete come mai non rido molto, ma non è semplice, le cose cambiano a piccoli passi. Ed è proprio vero quando si dice si chiude una porta si apre un ...

TGCOM

Secondo i umor circolati in rete Letizia Porcu, storica compagna diStyle da cui lui si è separato alcuni mesi fa, starebbe frequentando un altro uomo. Letizia Porcu: il fidanzato Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, Letizia Porcu - ...Leggi anche >Style, il nuovo amore dell'ex compagna Letizia: ecco chi è 'Lui è la nostra guida . Un amabile ragazzo del posto che ci è stato presentato come 'Il Naturalista'' scrive ... Le lacrime di Federico Fashion Style per la fine del suo matrimonio: "Mi ha lasciato, l'ho scoperto su Instagram" Nelle ultime ore è stata paparazzata per le vie di Roma con un altro uomo, Letizia Porcu, ex moglie dell'hair stylist Federico Fashion Style.L'ex compagna di Federico Fashion Style, Letizia Porcu, sarebbe stata avvistata in compagnia del suo nuovo fidanzato.