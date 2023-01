Federica Nargi e l'autocritica ironica sul lato b | 'Non lo mostro più spesso perché' FOTO

Stile e Trend Fanpage

Se n'è accortache, dopo avere condiviso uno scatto in bikini dalla caldissima Dubai, ha ricevuto ogni sorta di commento sul suo fisico. Niente body - shaming (del resto, l'ex velina è ...Leggi anche > 'perché non ci mostri più il tuo lato B', la sua risposta stupisce tutti. Poi la critica sulle smagliature Cosa è successo Durante il tragitto in auto, di notte, l'uomo ... Federica Nargi contro gli hater e l'ideale di perfezione: Ho le smagliature, sono umana anche io La foto di Federica Nargi si trasforma in un botta e risposta sui social fra lei e chi le fa notare l'imperfezione ...La settimana dei gossip più pungenti vede protagonista Belen Rodriguez, le risposte social di Federica Nargi e il battibecco con lo chef di Antonella Clerici ...