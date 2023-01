Fed | necessari altri rialzi dei tassi d’interesse | no tagli nel 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le minute della Federal Reserve:?dei, no adeinel, previsioni economiche non così deboli come a novembre

Tiscali Notizie

I funzionari del Fomc, l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti hanno dichiarato che "sarebberoulteriori aumenti dei tassi" e che nel 2023 "non ci dovrebbero essere tagli ai tassi". E' quello che emerge dai verbali dell'incontro tenutosi in dicembre. Tutti i membri del Fomc hanno ...Ulteriori rialzi dei tassi saranno probabilmenteper riportare l'inflazione sotto controllo. E' quanto emerge dai verbali delladella riunione del 13 e 14 dicembre, che rivelano come i componenti della banca centrali sono d'accordo nel ... Fed, Saranno necessari aumenti dei tassi, nessun taglio nel 2023 New York, 4 gen. (askanews) - I funzionari del Fomc, l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...