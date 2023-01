F1 | il GP di Cina potrebbe essere sostituito dal GP di Portogallo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il circus della F1 si prepara a un 2023 dai ritmi incredibili e per farlo ha già ufficializzato il calendario dei suoi appuntamenti in giro per il mondo: ben 23 per il momento. Attenzione però perché il Mondialeaggiungere in extremis un 24esimo appuntamento: il Gp di, nella cornice dell’autodromo di Portimao, tracciato esplorato dalla stessa Formula Uno di recente, in occasione del Mondiale 2021. Da dove nasce questa esigenza? Dal fatto che inizialmente il calendario iridato prevedeva 24 appuntamenti andando a includere anche il Gp diche però, per ragioni legate ancora alla situazione del paese asiatico in (mancata) risoluzione al Covid 19, non farà parte del palinsesto stilato da Liberty Media. All’orizzonte si configurano quindi due scenari: ristabilire, almeno a livello numerico, l’agenda iniziale, ...