Eternals | il sequel adatterà il mega crossover Judgment Day? Le ultime indiscrezioni

Sky Tg24

Con, Harry Styles ha fatto il suo ingresso nell'universo Marvel nei panni di Eros, ... Cosa ne pensate e quanto attendete The Marvels ,di Captain Marvel Diteci come al solito la vostra ...... ma stando a quanto riportato da ComicBook ildisarebbe entrato in lavorazione.in arrivo approfondimento, ecco il poster di Harry Styles nei panni di ... Eternals, il sequel sarebbe in lavorazione The MCU breakout star chimed in on whether the My Policeman star would continue on as Eros. Vellani seemed skeptical as she cast doubt on whether Styles would be a key player or if the post-credit ...Secondo un rumor, Spider-Man di Tobey Maguire e Wolverine di Hugh Jackman si incontreranno per la prima volta in Avengers Secret Wars ...