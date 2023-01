Esplosioni questa mattina a Sebastopoli in Crimea | ecco cosa è successo

Agenzia ANSA

mattina a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città che si trova in Crimea, la penisola annessa alla Russia dal 2014. Nella serata di ieri ci sono state altrevicino ...mattina a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città, in Crimea, sono state riferite dai canali Telegram e rilanciati dai media ucraini. Secondo Radio Svoboda, nella serata di ... Esplosioni a Sebastopoli, in Crimea - Mondo Esplosioni questa mattina a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città, in Crimea, sono state riferite dai canali Telegram e rilanciati dai media ucraini. Secondo Radio Svoboda, nella serata di ie ...Nikopol è stata il bersaglio preferito dai russi. Durante la notte sono stati colpiti ripetutamente i quartieri residenziali, riportando gravi danni a un gasdotto e alla rete elettrica. Pioggia di bom ...