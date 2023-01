Esplosioni a Sebastopoli | in Crimea La Russia si prepara a perdere 70mila uomini

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)questa mattina ae nelle zone limitrofe della città, in, sono state riferite dai canali Telegram e rilanciati dai media ucraini. Secondo Radio Svoboda, nella serata di ieri...

Agenzia ANSA

Sono state udite, sul Mar Nero durante la notte. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha riferito su Telegram che la difesa aerea è stata attivata nella città della ...questa mattina ae nelle zone limitrofe della città, in Crimea, sono state riferite dai canali Telegram e rilanciati dai media ucraini. Secondo Radio Svoboda, nella serata di ... Esplosioni a Sebastopoli, in Crimea - Mondo Esplosioni questa mattina a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città, in Crimea, sono state riferite dai canali Telegram e rilanciati dai media ucraini. Anche i residenti di Simferopoli hanno sc ...La Russia probabilmente «continuerà le operazioni offensive quest'anno» anche se potrebbe perdere decine di migliaia di suoi soldati nei prossimi mesi. Lo ha detto il ...