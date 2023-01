Esistono davvero gli ETF che battono la recessione? Scopriamo se è vero

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In questo 2023 dovrebbe arrivare una duraeconomica. Se il 2022 è stato l’anno dell’inflazione a quanto pare il 2023 dovrebbe essere l’anno dellaeconomica e anche per l’Italia il problema si pone in maniera decisamente pesante. Si dice che addirittura un terzo del mondo finirà innel 2023 e chiaramente si parla tanto di etf che possano battere la. ETF contro la/ I Love TradingCome sappiamo gli etf sono i fondi di investimento preferiti dagli italiani. Ci sono etf un po’ per tutti i gusti e bisogna dire che non soltanto in Italia gli etf sono i fondi preferiti perché gli etf si confermano come lo strumento di risparmio preferito tra i fondi un po’ in tutto il mondo. Oggi il tema caldo è proprio quello degli etf che dovrebbero riuscire ad offrire ...