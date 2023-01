Esequie Ratzinger | saranno 3 700 i sacerdoti concelebranti

Corriere Roma

... Papa Bergoglio ha ricordato nuovamente la figura di Papa: i fedeli hanno scandito a ... In Piazza San Pietro è prevista la presenza di 65.000 persone, altre migliaia seguiranno ledel ...Domani, 5 gennaio, alle 9.30, lesaranno presiedute da Papa Francesco, sarà lui a tenere l'... La bara di cipresso dove riposano le spoglie di Papasarà chiusa domani nel tardo ... Funerali di Ratzinger: il protocollo e i simboli nella bara come per l'addio a un Pontefice in carica In occasione delle esequie solenni del Papa emerito Benedetto XVI, Papa Ratzinger, la Presidenza del Consiglio ha disposto per il 5 gennaio 2023 ...In atto azioni straordinarie per assicurare il decoro, garantire i trasporti e accogliere al meglio i tanti fedeli che intendono recarsi a piazza San Pietro.