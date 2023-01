Eseguita prima condanna a morte di una persona transgender negli Usa | Amber aveva 49 anni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Missouri ha eseguito laStati Uniti di una: si tratta diMcLaughlin, 49chiesto la clemenza del governatore ma non l'ha ottenuta. ...

49 anni, è diventata la prima donna apertamente transgender giustiziata negli Stati Uniti. La sua esecuzione, per avere ucciso un'ex fidanzata nel 2003, è stata nella notte italiana. Una ... Usa, eseguita prima condanna a morte di una persona transgender Il Missouri ha eseguito la prima condanna a morte negli Stati Uniti di una persona transgender: si tratta di Amber McLaughlin, 49 anni. Aveva chiesto la clemenza del governatore ma ... Amber McLaughlin, 49 anni, condannata nel 2003 per aver ucciso un'ex fidanzata. Aveva chiesto la clemenza del governatore ma non l'ha ottenuta ...