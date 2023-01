Esce a fare la spesa a Ponteranica | si perde e finisce a Piazza Brembana | anziano ‘salvato’ dai carabinieri

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023). Non ci sono solo le operazioni su larga scala. Anche le piccole azioni quotidiane fanno la differenza. Lo sa bene un ultraottantenne di, che uscito alanel tardo pomeriggio di lunedì (2 gennaio) ha smarrito la via di casa, arrivando in auto fino a, a oltre 30 chilometri di distanza. La moglie, non vedendolo più rientrare, ha iniziato a temere il peggio e per questo ha allertato i, che lo hanno rintracciato dopo alcune ore in auto, al freddo, in stato confusionale. I militari del comando di Zogno lo hanno tranquillizzato e riportato a casa intorno alle 23, dove ad attenderlo c’era la moglie. In attesa dell’marito ma anche anche della: sana e salva nel ...