Errori di rinazificazione

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Odessa, dal nostro inviato. Da quando la Federazione russa ha invaso l’Ucraina e ha scatenato una guerra devastante nel cuore dell’Europa, senza paragone con i precedenti pur tremendi dei Balcani, soprattutto della Bosnia Herzegovina così volentieri dimenticata, da quando dunque le generazioni europee oggi (ancora) viventi si sono trovate di fronte all’avvenimento più tempestoso della loro parte di storia dopo la Seconda Guerra, mi sono proposto di ricominciare ogni giorno di nuovo a fare i conti con la situazione della guerra, il suo presente, il suo passato e il suo futuro, convinto che sia necessario ogni giorno di nuovo, se non decidere da che parte e contro che parte stare – quello è deciso – ma in che modo. Questa premessa per dire che ogni mattina provo a raccogliere ogni informazione e ogni opinione che possa servirmi ad aggiustare, diciamo così, il mio tiro. Bene. Ieri ...