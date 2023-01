Erdogan ritenta | oggi sente Zelensky e Putin 89 le vittime nell' attacco ucraino a Makiivka

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il presidente turcosi propone di nuovo come mediatore tra la Russia e l'Ucraina.ha sentito al telefono sia il presidente russoche il presidente. Intanto non si ...

Vatican News - Italiano

- Il presidente turcosi propone di nuovo come mediatore tra la Russia e l'Ucraina. Oggi ha sentito al telefono sia il presidente russo Putin che il presidente ucraino Zelensky. Intanto non ...In questa situazione c'è attesa per l'esito che avranno i colloqui telefonici del presidente turcocon i capi di Stato russo e ucraino, Putin e Zelensky, laddove sinora nessuno è riuscito a ... La Turchia ritenta la mediazione tra Russia e Ucraina Nuove esplosioni stamattina vicino a Sebastopoli in Crimea, e ieri sera all'aeroporto militare di Belbeck, sempre nella penisola annessa nel 2014 alla Russia. Nella notte colpita dai russi la città di ...