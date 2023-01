“Era segno sicuro” | alla scoperta del libro di Pasquale Ciboddo

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le ragioni e le coordinate che sottendono i contenuti della raccolta di poesie che prendiamo in considerazione in questa sede sono esposte con acribia e chiarezza nella prefazione di Enzo Concardi al volume che per la sua coralità, unitarietà di argomento, omogeneità stilistica e formale, oltre che per il fatto di non essere scandito, può essere considerato in toto tout-court come un poemetto. Il tema trattato con versi chiarissimi e scabri daè quello della pandemia, fenomeno di portata epocale che ha mutato in tutti i paesi del mondo l’approcciovita mettendo tutti gli uomini in angoscia in una contemporaneità già liquida e alienata oltre che consumistica. Come afferma Concardiradice del discorso affrontato dal Nostro c’è un evento mistico un sogno misterioso fatto dal poeta nel quale gli ...