Era Giulietta nel film di Zeffirelli | oggi a 71 anni è così e chiede 500 milioni per i nudi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I protagonisti deldi Franco, Romeo e, del 1968 hanno fatto causa alla Paramount per delle scene di nudo girate quando erano minorenni. Infatti, Olivia Hussey e Leonard Whiting all’epoca delle riprese avevano 15 e 16. Leonard Whiting e Olivia Hussey: Romeo eOlivia Hussey e Leonard Whiting,settantenni, hanno sporto denuncia a Santa Monica, in California, contro la Paramount che ha prodotto Romeo endo un risarcimento per oltre 500di dollari a causa delle scene di nudo che furono costretti a girare, mostrando seni e glutei, e che avrebbero provocato in loro stati d’ansia e disagio emotivo per oltre 50. Fonte: Getty ...