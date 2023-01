Entry list Wta Adelaide 2 2023 | partecipanti ed italiane presenti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’del torneo Wta 500 di. Si gioca dal 9 al 14 gennaio sul cemento outdoor della città australiana. Secondo torneo consecutivo nella capitale dello Stato dell’Australia Meridionale, ma livello molto più alto. Saranno ben sei le Top-10 al via, tra cui le prime quattro giocatrici del mondo. Spicca dunque la presenza di Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula e Caroline Garcia. Ciò che stupisce, però, è l’altissimo cut-off. Basti pensare che Amanda Anisimova, numero 23 del mondo, figura tra le alternates. Non sonotenniste, anche se Martina Trevisan è fuori di soli sei posti. Di seguito l’completa del torneo Wta 500 di2. TUTTE LE...

Motociclismo.it

L'del torneo Wta 250 di Hua Hin 2023 . Si gioca dal 30 gennaio al 5 febbraio sul veloce all'aperto della città thailandese. Evento che torna in calendario dopo varie cancellazioni dovute alla ...L'del torneo Wta 250 di Lione 2023 . Si gioca dal 30 gennaio al 5 febbraio sul veloce indoor della città francese. La numero quattro del mondo e padrona di casa Caroline Garcia guiderà il ... WorldSBK 2023, ecco le entry list provvisorie Il campionato del mondo delle moto di serie si prepara per il nuovo inizio di stagione: confermati i team ufficiali, novità invece in quelli indipendenti. Ecco le entry list provvisorie dei campionati ...F3 Oscar Piastri, Logan Sargeant, Nyck De Vries, ma anche una modifica sul nome della power unit che utilizzeranno Red Bull e Alpha Tauri. Infatti nella entry list pubblicata dalla Fia, i motori del T ...