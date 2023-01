Enrico muore a 41 anni | era titolare di un noto ristorante di Pozzuoli

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lutto in provincia di Napoli per la prematura scomparsa diAssante di Cupillo. Il giovane è deceduto all’età di 41a causa di un brutto male. Enorme sgomento tra Monte di Procida e: il 41enne era molto conosciuto e stimato per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.