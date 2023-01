Emis Killa | ' Riccione pericolosa come Marsiglia' | la sindaca ritira la querela Lui rilancia | ' Milano una città di m***a'

Corriere della Sera

La città di Riccione fa pace con il rapper, dopo le accuse via social del cantante che aveva definito la città romagnola pericolosa come le strade di Marsiglia. Il rapper, con ogni probabilità, non verrà processato per aver azzardato un paragone tra Riccione e Marsiglia, affermando che le due città sarebbero egualmente pericolose. Riccione chiude la querelle con Emis Killa: nessuna opposizione all'archiviazione. Richiesta di archiviazione per la querela avanza dal Comune dopo che la paragonò a Marsiglia "Qui c'è da aver paura", disse. L'amministrazione non si opporrà: "Ma dovevamo difenderci". La sindaca Angelini: "Nostro dovere era difendere la città: il rapper venga a trovarci".