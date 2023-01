Elogio del bianco (e del look total white)

Leggi su amica

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)… Il sogno di tutte le tintorie? Già. Qualcuno mi definisce così. Buontemponi. Non sono solo questo, sono molto di più. Come il nero, colore-non-colore a me opposto e complementare, rivesto tanti significati. Ho mille ruoli in altrettanti modi di dire: sbiadisco le notti, purifico i gigli, denomino l’effetto di un indesiderato approccio fisico e resto sinonimo di una bugia pietosa ma anche di un nuovo inizio alla stregua di una pagina intonsa. In Asia mi associano alla morte e al lutto, in Occidente segnalo purezza e sono il preferito dalle spose che mi accostano a virtù, grazia, pudore ed eleganza: evoco la statuaria antica, le tuniche egizie, l’estetica della Space Age, le tele di Lucio Fontana, le vesti del Papa. Dalla sfilata autunno/inverno 2022-2023 di Bottega Veneta. Mi dipingono immacolato e incontaminato, un modello cromatico di perfezione. Per questo, ...