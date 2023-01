Elezioni Lombardia | scuole sede di seggio elettorale dal 10 al 14 febbraio

Adnkronos

Iniziano a venire allo scoperto i candidati alle prossimeregionali del 12 - 13 febbraio 2023 in. Succede nei partiti e anche nelle liste di appoggio ai candidati presidenti: ultima novità la corsa al Pirellone di Walter Girardi , noto in ...Insomma un modo per provare a contendere la vittoria dopo i due mandati di Nicola Zingaretti , che alledello scorso settembre è stato eletto deputato. Ladove Majorino conta sull'... Elezioni Lombardia, Pregliasco: "Vorrei fare l'assessore alla sanità" Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Chi è davvero Roberto Formigoni. Domani in prima serata sul Nove appuntamento con “Il Celeste – Roberto Formigoni”, un racconto inedito sul Governatore lombardo tra i maggiori protagonisti della stori ...