Elena | l' influencer morta a 20 anni per un tumore La lotta durata 4 anni | le ultime parole | ' Io sono più forte'

Fanpage.it

'Da stamattinaballa per voi e vi guarda dalla sua stella. Grazie di tutto', hanno scritto su una fotografia dell'che non ha mai smesso di sorridere. Alessio Buonocore, morto il ...L'spagnola è morta. Aveva 20 anni e viveva a Siviglia, in Spagna. Attraverso la sua ... 'Da stamattinaballa per te e ti guarda dalla sua stella. Grazie di tutto'. A soli 16 anni le era ... Morta Elena Huelva, l'influencer di 20 anni che ha raccontato la lotta ... «I miei desideri vincono». Tre parole che sono diventate il motto della vita di Elena Huelva nella sua lotta contro il tumore, che si è conclusa questo ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e62489e2-623e-38c0-f5a7-55245396f3 ...