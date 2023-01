Eh va beh La strana risposta che gela tutto lo studio a La7

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "Non c'è stata una grande attenzione alla questione del cambiamento climatico nei vertici internazionali e cop vari", afferma Andrea Pancani in diretta a Coffee Break su La7, nella puntata del 3 gennaio, commentando il blitz degli ambientalisti che ieri hanno imbrattato la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato a Roma. "Non dobbiamo dimenticarci della guerra in Ucraina, Terribile...", prosegue il conduttore. Quindi si sente inlapiccata di uno degli ospiti: "Eh va beh..." Qui il momento in cui un ospite di Pancani commenta in modo piccato una sua affermazione Il 2 gennaio, infatti, un gruppo di attivisti di Ultima Generazione, dotato di estintori, ha imbrattato con vernice rossa la facciata principale di palazzo Madama. Carabinieri e polizia sono intervenuti e hanno fermato cinque persone: in serata è poi scattato ...