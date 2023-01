Edoardo e Antonella il tira e molla continua La Fiordelisi | “Ci piacciamo ma ci facciamo del male”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nella casa del Grande Fratello VIP 7 ormai non ci crede più nessuno al fatto cheedDonnamaria possano realmente mettere fine alla loro storia. A quanto pare, anche secondo molti spettatori, la relazione tra i due vipponi sarebbe destinata a durare, almeno nella casa, per un semplice motivo: la forte attrazione fisica che entrambi proverebbero. Ben lungi da essere quindi una storia d’amore, ma tra ragazzi giovanissimi, gli ormoni conterebbero molto più di altre cose ( e farebbero dimenticare offese e insulti, come le mancanze di rispetto). Durante la puntata di lunedì Donnamaria ha ben spiegato che non era sua intenzione chiudere con la, dicendo a Signorini che sarebbe bastato un suo cenno, delle scuse, per rimettere tutto in discussione. La influencer invece, dichiarava chiusa ...