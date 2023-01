Edilizia residenziale pubblica | Roma Capitale acquista 120 nuove case popolari dall’Inps

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023). Con una delibera approvata dalla Giunta, che ora proseguirà il suo iter istituzionale in Assemblea Capitolina, l’Amministrazione, con una spesa di circa 15 milioni di euro, aggiunge al proprio patrimonio 199 unità immobiliari in arrivo, di cui 120 a destinazionee in condomini misti, 18 cantine e 61 tra box e posti auto scoperti. La loro collocazione è principalmente in tre quartieri di: Cinecittà-Don Bosco, Magliana e Dragoncello. La delibera fa seguito allo stanziamento di bilancio di 220 milioni di euro dello scorso anno voluto dal Sindaco Roberto Gualtieri per aumentare il numero didi proprietà Capitolina, in ...