Ecco perché Ayroldi ha annullato il gol a Dessers in Cremonese - Juve

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Giovanniannulla il gol dial 21' del primo tempo, il fischio arriva ben prima che il pallone entri in rete. Non c'è alcun fallo di mano , dalla ripresa retro - porta si vede l'arbitro ...

Milano Finanza

Giovanni Ayroldi annulla il gol di Dessers al 21' del primo tempo, il fischio arriva ben prima che il pallone entri in rete. Non c'è alcun fallo di mano , dalla ripresa retro - porta si vede l'arbitro ...Primo brivido del 2023 per la Juventus : primo quarto d'ora a a ritmi alti per entrambe le squadre, con la squadra di Alvini che ha sfiorato il vantaggio due volte. Ci ha provato prima Okereke che è ... Il 2023 sarà l'anno dei bond. Ecco perché e come approfittarne