Ecco la nave da guerra russa carica di Zircon Putin spara i missili ipersonici

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Vladimirha dichiarato che unadaè stata inviata al fronte con nuovida crociera, che secondo lui "non hanno equivalenti" in altri Paesi. Il presidente russo ha dato l'annuncio durante un incontro in videochiamata con il ministro della Difesa Sergey Shoigu e il comandante dellaAdmiral Gorshkov, Igor Krokhmal. "Sono sicuro che un'arma così potente permetterà alla Russia di difendersi da potenziali minacce esterne e contribuirà a proteggere gli interessi nazionali del nostro Paese", ha dichiarato lo Zar. Già l'anno scorso aveva affermato cheera in grado di volare a una velocità nove volte superiore a quella del suono, con un raggio d'azione di 1.000 chilometri.

Esquire Italia

...perché La Cina approda in Iran per diventare una potenza marittima globale L'agenzia di stampa semi - ufficiale iraniana Tasnim ha fatto sapere che la primaportacontainer cinese ha ...Leggi anche > Fedez svela quando andrà a vivere nel nuovo appartamento:la data Leggi anche > ... Il Pupone ha scelto di viaggiare con 'Symphony of the Seas', unadove si trovano diversi ... Nave più grande al mondo: qual è e come si chiama Quanti di voi sono mai stati su una nave da crociera Un’esperienza particolare, che permette di visitare tanti posti in un unico viaggio via mare; in aggiunta permette di evitare molte delle noie org ...Il leader turco parlerà con Putin e Zelensky: l'obiettivo è estendere gli accordi sul grano, la sicurezza della centrale di Zaporizhzhia e ...