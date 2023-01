È stato confermato che è di Saman Abbas il cadavere trovato a novembre in un casolare a Novellara

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le analisi sulin undiroccato di, in provincia di Reggio Emilia, hannoche è di, la ragazza di 18 anni di origine pachistana che era scomparsa alla fine di aprile del

Onda Tv

Molti dei commando hannodi essere stati contattati tramite WhatsApp o Signal e hanno ... Alcuni si sono persino arruolati nelloislamico nel Khorasan per ragioni puramente pragmatiche, ......Il giorno dopo il sondaggio del Financial Times che ha...la Bce a cambiare politica sugli acquisti dei titoli di... Leggi Anche Financial times: 'L'Italiail Paese più esposto a una ... Cronaca Archivi - Pagina 2260 di 2267