' È solo influenza' e le prescrivono il paracetamolo | bimba di 22 mesi muore per una grave infezione

LA NAZIONE

I medici le avevano datoparacetamolo convinti che era, invece una bimba è morta ad appena 22 mesi . La piccola Hailey è stata trovata senza vita nel suo lettino dai genitori dopo che i medici l'avevano ...... "Chiudere in lockdown tutti è inutile anzi dannoso perché il Covid colpisce in maniera grave...stato uno dei primi " e dei pochissimi " a sostenere che il Covid non era più letale dell', ... Influenza australiana e Covid, "sintomi e differenze La risposta solo ... Allarme farmaci. Carenza di circa 3 mila medicinali nelle farmacie di tutta Italia, secondo l'Aifa - l’Agenzia italiana del farmaco - di cui 554 per problemi produttivi e ...Mancano circa 3 mila medicinali nelle farmacie di tutta Italia, secondo l’Aifa, di cui 554 per problemi produttivi e distributivi, collegati ad un’elevata richiesta o discontinuità nelle forniture. Le ...