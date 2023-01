E’ sempre mezzogiorno si sposta in seconda serata | una scelta parecchio discutibile

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La Rai ha deciso di cambiare in modo molto significativo la programmazione dei giorni scorsi per raccontare in diretta la morte di Papa Benedetto XVI. Una decisione che ad esempio, ha portato i giornalisti del Tg1 a coprire con edizioni straordinarie quasi l’intera giornata del 31 dicembre ( con lo slittamento del programma di Amadeus L’anno che verrà di un’ora circa). Una decisione, quella di modificare così tanto la programmazione, che sta facendodiscutere. Un po’ come anche ladi mandare in onda il 5 gennaio 2023 E’in. Il programma di Antonella Clerici, in onda in versione registrata, andrò in onda alle 23,30 domani. Il motivo si lega alla decisione di modificare per l’ennesima volta la programmazione di Rai 1 per seguire in ...