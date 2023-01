È già partito il sabotaggio delle riforme costituzionali

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il leit-motiv di diversi commenti sulla riforma presidenziale - che la premier ha posto tra le priorità di quest'anno - è la riproposizione di un antico pregiudizio etico-politico: per il bene del Paese sarebbe meglio che il grande passo verso il cambio di sistema istituzionale non avvenisse per iniziativa di una destra sempre rimasta ai margini della Costituzione ed erede di una tradizione estranea ai valori fondativi della Repubblica. Dando per valida questa premessa, diventerebbe secondario anche il fatto, pur democraticamente decisivo, che il centrodestra ha vinto le elezioni con l'impegno di dare corpo e sostanza alla grande riforma più volte tentata ma sempre abortita in ormai quarant' anni. La partita non è ancora iniziata, insomma, ma è già in atto una melina preventiva per dichiarare l'impraticabilità del campo, e qualcuno ha già tentato di arruolare in questa schiera di ...