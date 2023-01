(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Finisce 1 - 0, e l'avvicina la vetta, cogliendo tre punti fondamentali. La supersfida con illa decideal 55'. E' il primo stop stagionale per la capolista, che vede il Milan ...

La Gazzetta dello Sport

La prima grande occasione per i nerazzurri al 26': Lukaku servein area, palla a Darmian che di prima manca il bersaglio da ottima posizione. Il belga al 40' viene lanciato da un colpo di tacco ...Altra occasione con Zaccagni, tiro a giro deviato con una granda Skriniar, poi ancora ...di esterni sostituiti da Darmian e Gosens e fuori anche uno spento Lukaku per far entrare. La ... Dzeko, capocciata al Napoli. L'Inter riapre la corsa scudetto