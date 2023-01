Droga | polizia arresta in Spagna trafficante greco che operava in Italia**

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Ladi Stato di Milano ha catturato inun cittadinodi 30 anni ritenuto essere uninternazionale partecipe a una radicata associazione a delinquere, operante in tutta Italia, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La sera dello scorso 2 gennaio, gli agenti della Squadra Mobile milanese, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di, del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, della Direzione Centrale Servizi Antidroga e dellaspagnola, lo hannoto a Barcellona dopo che lo stesso si era sottratto lo scorso 11 maggio all'esecuzione delle 31 misure restrittive emesse all'esito di una complessa attività di indagine coordinata ...

La Svolta

Lalocale intervenuta anch'essa ha sequestrato le autovetture per le indagini di rito dopo ... che ha accompagnato l'uomo e la donna in ospedale, i test di alcol e. Appena si avranno i ...Ma davanti a case occupate, palazzi abbandonati diventati covi della, latitanti nascosti nei ... Con lalocale li intensifichiamo dove hanno senso, in base alle indagini e all'attività di ... Ultimo'ora: **Droga: polizia arresta in Spagna trafficante greco che ... Lunedì notte, durante l’ennesimo servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Catona hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, incensurato, reggino, con l’accusa di det ...PERUGIA - «I numeri dei controlli a Fontivegge Mai fatti così tanti. E tanti appartamenti sono stati restituiti ai proprietari». Luca Merli, assessore alla Sicurezza del Comune ...