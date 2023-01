Dove vedere Inter-Napoli | tutte le soluzioni in TV e streaming

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)– L’attesa sta per finire, il campionato di Serie A sta per ricominciare e partirà subito col botto offrendoci un gustoso big match. La sedicesima giornata di campionato vedrà infatti sfidarsi al Meazza. La gara sarà importante per il percorso scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti, che intendono cominciare il 2023 così come avevano finito il 2022, cioè a suon di vittorie. Ma se per illa gara è importante, per l’assume un’importanza a dir poco fondamentale. I nerazzurri hanno attualmente 11 punti di distacco dai partenopei ed è chiaro, che senza un successo, le residue speranze scudetto della squadra di Simone Inzaghi terminerebbero. Una gara attesissima, che vedrà uno stadio gremito e ...

Tuttosport

...è che non c'è solo il cinema americano ma c'è anche un cinema nazionale che torna a farsi". ... Insomma, un annosi va decisamente verso un ritorno ai numeri. Che sono necessari, non è che ......è che non c'è solo il cinema americano ma c'è anche un cinema nazionale che torna a farsi'. ... Insomma, un annosi va decisamente verso un ritorno ai numeri. Che sono necessari, non è che ... Diretta Cremonese-Juventus ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Il big match tra Inter e Napoli si gioca mercoledì 4 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky Il Napoli ha perso 68 delle 15 ...La sfida tra Udinese e Empoli si gioca mercoledì 4 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky Bilancio in equilibrio nelle u ...