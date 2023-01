Dove vedere i funerali di Ratzinger in tv | come seguire la cerimonia in diretta e streaming | orari e canali

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo una lunga malattia sabato scorso, proprio nell’ultimo giorno dell’anno, papa Emerito Benedetto XVI è morto. E domani ci sarà l’atteso funerale. Ma si potràintv? E a che ora? Queste sono le domande che si susseguono perché la morte di Papa Raztinger ha avvicinato tutti e rappresenta un evento importante, un pezzetto di storia. Saranno diverse, infatti, le reti televisive che seguiranno ined è per questo che noi de il Corriere della Città abbiamo pensato di ‘riassumere’ qui l’intero programma sull’esequie, presiedute da Papa Francesco. Per la prima volta, infatti, idi un Papa verranno celebrati da un altro Papa. Papa, la salma esposta oggi a San Pietro. Fedeli in coda per l’ultimo saluto, Mattarella entra per primo A che ora ...

fcinter1908

Basta solocosa sta accadendo in Germaniail processo sinodale avviato in sordina tre anni fa dai vescovi (con la benedizione di Roma) si sta rivelando un movimento rivoluzionario in ...... circondati da neve e oscurità, el'aurora boreale danzare sulla grande volta celeste sopra ... si arriva in aereo o col treno notturno da Stoccolma a Luleå, dasi prosegue in auto a ... Inter-Napoli, Sky o DAZN Dove vedere la gara in tv e streaming il 4 gennaio Scopri dove vedere The Menu in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di The Menu in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzio ...Ghetto ebraico di Roma, cosa vedere nel quartiere più particolare della Città Eterna: dove mangiare, ristoranti, come arrivare e i monumenti più belli.