Dove eravamo rimasti? La Serie A riparte dopo 52 giorni e non sappiamo che campionato sarà

(Di mercoledì 4 gennaio 2023). Chi se lo ricorda. È passato così tanto tempo dall’ultima partita diA: 13 novembre 2022, Juventus-Lazio 3-0. 52di pausa, un Mondiale di mezzo, vittorie e sconfitte, emozioni nazionali, infortuni, trasferimenti, ritiri, persino l’anno è diverso. E quasi nonpiù se ilche ricomincia il 4 gennaio è lo stesso che abbiamo lasciato quasi due mesi fa o un altro, completamente diverso. L’unica certezza è che non sida zero. Nella prima metà di questa strana stagione tagliata in due, il Napoli di Luciano Spalletti aveva scavato un solco tale da trasformare la ripresa in una caccia al fuggitivo. Tutti a domandarsi se reggerà fino alla fine, che effetto farà la sosta per il Mondiale, se interromperà ...

