Donnamaria | esplode la lite con Dana | “Pazza | malefica | cretino | cane | ridicolo!”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ormai è più di una settimana che i concorrenti del GF Vip non smettono mai di litigare, i gieffini continuano a sfamarci a qualsiasi ora del giorno. Ieri in piena notteSaber ha iniziato a stuzzicare Edoardochiamandolo ‘di Loriana’ e – giustamente – lui dopo aver sopportato le prime frecciatine e insulti ha sbroccato. “Mi hai dato deldue volte prima. Te non stai bene, hai il cervello in pappa. Ridi come una cretina sei una. Meglio essere une avere però il cervello funzionante. Ragazzi è arrivato il premio Nobel. Ridi quando vedi Antonella che racconta cose che la fanno stare male, ma che ca**o ridi?! Sei pure cattiva oltre che matta. Sei perfida, Antonella questa è cattiva dentro ma svegliati! Questa ècompleta! Per ...

Biccy

Grande Fratello Vip, Edoardo umilia Antonino Che tra Edoardoe Antonino Spinalbese non scorra buon sangue non è un mistero. Sin dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip i due ...Non contenti, anche Edoardoha cercato lo scontro con Oriana toccandola e avvicinandosi al suo volto nnostante la sua richiesta di non essere toccata. L'aspirante trapper si è ... Donnamaria, esplode la lite con Dana: "Pazza, malefica, cretino, cane" Gossip TV Dana Saber si scaglia contro Edoardo Donnamaria per la nomination ricevuta in diretta al Fratello Vip. La nomination ricevuta da Edoardo Donnamaria non è per niente piaciuta a Dana Saber. Su ...Gf Vip 7, Dana Saber sbotta contro Edoardo Donnamaria dopo le nomination: “Ipocrita e paraclo!” La modella marocchina ha recriminato al volto di Forum il mancato voto contro chi gli aveva dato del ‘ca ...